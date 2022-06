Inter, Bastoni: “Inzaghi? Non era facile, ma noi gruppo sano. Il derby ha cambiato la stagione”

Le parole del centrale nerazzurro: "Per Inzaghi non era facile perché arrivava in un gruppo campione d'Italia ma sano

"Per Inzaghi non era facile perché arrivava in un gruppo campione d'Italia ma sano: ha trovato un grippo disposto a mettersi al lavoro, ad ascoltarlo e a seguire le sue indicazioni". Queste le parole di Alessandro Bastoni, centrale dell'Inter, durante lo speciale realizzato da DAZN sul campionato 2021/22 sull'arrivo dell'attuale tecnico nerazzurro. Bastoni si è poi soffermato sul derby perso a febbraio: "Dal 75esimo in poi è cambiato il campionato: per noi era molto importante vincere col Milan, da quella partita è cambiata la stagione".