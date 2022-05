Inter, sacrificio Bastoni? Fissato il prezzo, Manchester United alla finestra

Il difensore nerazzurro ha tanto mercato in Inghilterra: la sua eventuale cessione potrebbe sanare i conti del club

"Alessandro Bastoni piace tanto al neo manager Erik Ten Hag: anticipi, respinte di testa, contrasti vinti, cambi di gioco, cavalcate palla al piede, assist e il gol contro la Lazio, con quel sinistro telecomandato da fuori area con cui ha trovato l'unica gioia nell'ultimo campionato. A Manchester da qualche giorno non si parla d'altro, e non solo perché anche Oltremanica è arrivata la voce di un'Inter "costretta" a sacrificare almeno un big per esigenze di bilancio.

"Potrebbe spaventare la richiesta dell'Inter, che al momento è sui 60 milioni di euro. Tanti per la stragrande maggioranza dei club, non per lo United che nel 2019 ha speso quasi 90 milioni di euro per Maguire, tra i più contestati dai fan inglesi nelle ultime stagioni. Lo United ha scelto Ten Hag per riportare il club a lottare per la Premier e tra le top d'Europa, ci si aspetta una mezza rivoluzione, con investimento pesante in ogni zona del campo. Ripartire con Bastoni in rosa, sarebbe sicuramente un segnale importante: perché i campionati si vincono con i grandi attaccanti, ma pure con difensori dalla caratteristiche uniche come Bastoni, un talento con margini di miglioramento ancora enormi".