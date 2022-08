Bastoni: “Meglio che arrivino ora le batoste, ripartiremo più forti. Non è una questione…”

Alessandro Bastoni ha analizzato in maniera lucida la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Inter TV: "É stata una partita aperta, c'era una sensazione buona dal campo. C'erano buone sensazioni fino al 2-1 poi ci siamo allungati. Una sconfitta che ci aiuterà a non ripetere gli errori, speriamo di ripartire subito martedì. Siamo solo alla terza giornata, meglio che arrivino adesso queste batoste. Successo anche l'anno scorso, ripartiremo più forti. Condizione fisica? Secondo me il problema non è di natura fisica, dal campo c'era una buona sensazione anche di vincerla. É andata male ma siamo alla terza partita. Ripartiremo forti da martedì".