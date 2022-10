Bastoni: “Ci siamo confrontati tra noi giocatori e abbiamo capito che…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Salernitana, Alessandro Bastoni ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "È stato un inizio complicato, stiamo cercando di ritrovare noi stessi. Veniamo da tre match dove abbiamo ritrovato consapevolezza e speriamo di continuare così. Pericolo sottovalutare l'avversario? È uno dei problemi principali della partita di oggi, passare dal Camp Nou a oggi non è semplice, ma in questi 4 giorni abbiamo lavorato sulla mentalità per affrontare al meglio la partita".