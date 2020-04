Bayern si allena ma è calcio? Gruppi di 5, spogliatoi separati, no contrasti, isolati in garage – FOTO

Gli allenamenti al tempo del coronavirus. A chi vuole sapere come sarà la vita nella ‘fase 2’, una volta finita l’era della quarantena, ha dato una risposta il Bayern Monaco. Quella bavarese è la prima grande squadra europea ad esser tornata in campo. Poco dopo le 10 i giocatori, come annunciato dal club e riportato con ampio servizio fotografico da Bild, si sono ritrovati al centro sportivo arrivando uno a uno, a distanza di tempo e restando isolati nel garage dell’impianto.

I giocatori sono andati in campo in piccoli gruppi, non più di 5, tenendo una distanza di un metro e mezzo. Il protocollo stabilito dal Bayern prevede spogliatoi separati, con un massimo di 2 persone per ogni stanza. Vietate le strette di mano e gli abbracci. Poi, in campo lavoro fisico a distanza di sicurezza, pallone tra i piedi, ma nessun contrasto.

(agenzie)