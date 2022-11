Bayern-Inter, Correa: “Qua per vincere. Chance per chi gioca meno”

«Vogliamo fare una grande partita, vogliamo dimostrare che siamo l'Inter e che siamo qua per vincere. Cercheremo quello, sicuramente è importante per tutta la rosa, che è abbastanza lunga e non possiamo giocare tutti sempre. Questa è un'occasione importante per dimostrare che stiamo tutti bene e che possiamo dare una mano. Io mi sento in fiducia, a volte capita di riuscire a fare meglio a volte no, ma la stagione è lunga e bisogna sempre essere concentrati per dare il proprio contributo», ha sottolineato l'argentino.