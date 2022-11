Onana: “L’Inter punta a vincere in ogni competizione. Difenderla è un orgoglio”

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, Skysport ha intervistato Onana . Queste le parole del portiere interista: «Credo di migliorare ogni giorno perché gioco con giocatori di grande qualità. All'Inter sto imparando ogni giorno un sistema nuovo di gioco però sono tranquillo, non mi preoccupo. So che con questa squadra le cose andranno bene».

-L'Inter può essere una grande protagonista solo in campionato o anche nella seconda parte di CL, per l'idea che ti sei fatto?

Credo che l'idea del club, di un grande club così, sia provare a vincere tutto, in campionato o in Champions perché abbiamo una rosa ampia, con tanti giocatori, vogliamo vincere tutte le partite e puntare a vincere tutto. Indossare questa maglia e difenderla per me è un orgoglio. Voglio giocare e vincere perché siamo l'Inter, una grande squadra e tutti vogliamo fare le cose per bene.