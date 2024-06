"Penso che Calhanoglu possa fare la differenza nella partita. Lo conosco, abbiamo giocato insieme a Milano: è un giocatore con molta qualità, tira molto bene ed è pericoloso sui calci piazzati. Arda Güler può fare la differenza anche lui anche se è giovane e gioca per il Real Madrid. Anche Yilmaz, lui è molto veloce. Penso che questi siano i giocatori che possono fare la differenza nella squadra turca. Per noi esterni sarà una partita diversa rispetto alla prima. Penso che sarà una partita con spazi e potremo mostrare la nostra forza in attacco. Penso che sarà così. Sarà una partita diversa, bella e più nello stile della Seleção"