TS – Belgio costretto a schierare Lukaku. Lite in allenamento? La sua posizione…

Il Belgio si aggrappa totalmente a Romelu Lukaku. Nell'ultima partita del girone, contro la Croazia, i Diavoli Rossi sperano in un risultato positivo per proseguire l'avventura Mondiale. Ne parla anche TuttoSport oggi: "Il Belgio è costretto a schierare Lukaku dopo la sconfitta con il Marocco per evitare di dover già dire addio al Mondiale. Sarà l’ultima occasione per la Generazione D’oro di portare a casa un risultato soddisfacente. Costretto a schierarlo contro una squadra che è piena di amici, che conta compagni di squadra che avranno spifferato ai compagni della difesa i trucchi per riuscire a fermarlo. Lukaku è il talismano, la panacea. Anche se guai a parlare di problemi in una squadra che sembra avere più fratture interne che acciacchi muscolari".

Anche nella ricostruzione, però, Big Rom avrebbe avuto un ruolo costruttivo: "Smentite le zuffe che sarebbero andate in scena tra spogliatoio e allenamenti dopo l’ultima sconfitta («Non so da dove arrivino queste fake news, i giornalisti del Belgio dovrebbero sostenere la propria nazionale», ha tuonato secco Martinez) e nelle quali, si diceva in queste notizie tutt’altro che confermate, Lukaku aveva avuto un ruolo di pacificatore. Lo hanno tirato fuori in tutte le salse. Come se il Belgio non potesse stare senza di lui. Chissà se tutta questa aspettativa sarà positiva. Lo aspettano al varco gente come Brozovic , per esempio, suo compagno all’Inter, o Perisic che compagno lo è stato e che comunque lo conosce benissimo, tanto quanto Kovacic , ex interista e giocatore del Chelsea dove Romelu si era trasferito pensando di espandere il suo regno oltre Milano".