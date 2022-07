Bellanova: “Io interista da sempre, al Milan dico grazie. Sarò soddisfatto se…”

"Me la ricordo bene, avevo sei anni quell'età fai cose senza pensarci: sono interista fin da bambino, ma il Milan devo solo ringraziarlo, se sono qua è grazie a loro che hanno creduto in me, non negherò mai quello che hanno fatto per me. E' stato uno schiocco di dita: dalla retrocessione alla C ad essere qui in questo club è un grande salto. Ringrazio anche Cagliari perché mi ha dato tanto, ovviamente questo è un club molto più grande con molte più ambizioni".