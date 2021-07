Bellerin-Dumfries, c’è ancora speranza. E arrivano buone notizie per l’Inter

I nerazzurri stringono i tempi con il Cagliari per Nandez, ma per la fascia destra restano vive anche altre piste

L'esterno destro rimane il tema caldo del mercato in entrata dell'Inter: i nerazzurri stanno stringendo i tempi con il Cagliari per Nahitan Nandez , ma nel frattempo non si perdono di vista anche altri obiettivi. Secondo La Gazzetta dello Sport le candidature di Hector Bellerin e di Denzel Dumfries restano ancora vive.

"L’Inter continua a tenere vivi i contatti con Arsenal e Psv per Bellerin e Dumfries, da cui anche ieri ha ricevuto buone notizie. L’Arsenal si è convinta ad accettare il prestito, ora aspetta un’offerta ufficiale. Al contrario dei Gunners, invece, il Psv non ha intenzione di aprire al trasferimento temporaneo, ma l’Everton non ha ancora chiuso l’affare e questo tiene viva la speranza Inter, consapevole che al giocatore non dispiacerebbe l’avventura in Serie A".