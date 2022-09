Bellinazzo: “Inter ha due problemi da risolvere. Digitalbits e Oaktree…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Marco Bellinazzo ha analizzato il momento dell'Inter tra campo e futuro del club. "Al momento l’Inter va avanti per la sua strada e ha due problemi da risolvere. Uno in campo, ed è quello dello sponsor di maglia".

"Data la defaillance di Digitalbits, che era un contratto molto importante venuto meno. Quindi bisognerà capire da qui a gennaio quello che succede. Per il resto, si va avanti con un orizzonte temporale del prestito di Oaktree e di scelte che dovranno essere, come sempre, validate per gli orientamenti politici di Pechino".