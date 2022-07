Bellinazzo: “Investcorp? Non mi meraviglia, ma l’Inter un fondo già ce l’ha”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato così delle voci riguardanti un interesse del fondo Investcorp nei confronti dell'Inter: "Dal mio punto di vista non mi meraviglia, come non mi meraviglia l'interesse dei fondi americani che hanno raccolto in questi ultimi due anni 20 miliardi da investire nello sport business, in gran parte sono già stati collocati. C'è interesse nel calcio italiano: siamo nella fase di una forte espansione americana. Dico l'Inter non ha bisogno di un fondo, già ce l'ha".