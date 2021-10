Bellinazzo: “Lautaro, rinnovo simbolico. Ennesima conferma impegno Suning per l’Inter”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista esperto di economia ha parlato della proprietà dell'Inter e del rinnovo dell'attaccante

"La notizia è l'ennesima conferma da parte di Zhang dell'impegno di Suning sull'Inter, a meno che non sia completamente folle mi sembra un elemento di continuità e il fatto di aver messo in tavola il rinnovo di Lautaro è simbolico. Detto questo, l'Inter dovrà affrontare ancora un annetto di grosse perdite, come le altre squadre di vertice".