Bellinazzo: “Suning sta meglio ma non benissimo. Ma Inter ha margini, pensiamo a…”

Il noto giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo si è espresso così sul momento di casa Inter dopo il summit di ieri

“L’indicazione è che Suning sta un po' meglio ma non benissimo. Dopo aver iniettato fino a due anni fa risorse per più di 600 milioni nell'Inter, ora ha scelto una linea diversa, obbligata dalla situazione in Cina. Ma Steven Zhang in particolare ha voglia di portare avanti il progetto, anche se si dovrà trovare un equilibrio economico e quindi verranno fatte delle valutazioni. Quindi si cercheranno determinate occasioni sul mercato per ottenere una buona plusvalenza, ma si vorrà anche tenere una squadra competitiva e l’Inter i margini per risparmiare li ha. Pensiamo soltanto alle uscite di Alexis Sanchez e Arturo Vidal per alleggerire il monte ingaggi”, le sue dichiarazioni.