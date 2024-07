Il confronto tra la top 20 delle entrate e le posizioni finali della lega evidenzia i club che sono rimasti al di sotto delle aspettative e del potenziale. Il Manchester United FC, secondo per fatturato in Premier League e quinto in assoluto, ha concluso la stagione all'8 ° posto in campionato. Allo stesso modo, i campioni della Serie A 2022/23, l'SSC Napoli, hanno concluso la stagione al 10 ° posto.

Le aspettative iniziali per una stagione sono spesso fortemente influenzate dall'attività del mercato dei trasferimenti. Tuttavia, concludere la stagione con un saldo positivo del mercato dei trasferimenti non ostacola necessariamente la prestazione sportiva di un club. D'altro canto, un saldo ampiamente negativo del mercato dei trasferimenti dovuto a una strategia di trasferimento in entrata aggressiva non garantisce il successo in campo.

L'Atalanta è l'esempio di un club che combina efficacemente un approccio conservativo nel mercato dei trasferimenti con sostenibilità finanziaria e successo in campo. I bergamaschi hanno vinto la UEFA Europa League, si sono assicurati un 4 ° posto in Serie A e hanno raggiunto la finale di Coppa Italia durante la stagione 2023/24, il tutto ottenendo il secondo miglior risultato in termini di saldo del mercato dei trasferimenti (+ 83,5 milioni di euro) tra i club nei campionati Big Five. Allo stesso modo, in Serie A, anche l'Inter ha fatto parte di questa lista e si è assicurata l'ambita seconda stella vincendo il suo 20 ° Scudetto .