Benevento-Inter, tornano De Vrij e…il 3-5-2? Vidal verso una maglia. E Hakimi sprinta

Dopo la vittoria al cardiopalma con la Fiorentina, l’Inter si prepara alla sfida di mercoledì con il Benevento. Conte cerca di ritrovare la solidità difensiva e ritrova De Vrij al centro della retroguardia, dopo la squalifica per il match contro i viola. Alla sua sinistra gioccherà Bastoni, mentre il dubbio resta sulla destra, considerando le voci di mercato per Skriniar.

Le novità più importanti dovrebbero vedersi in mediana, con Hakimi pronto ad una maglia da titolare sulla fascia così come Vidal, che dovrebbe prendere il posto di Eriksen con conseguente ritorno al 3-5-2. In attacco confermata la coppa Lukaku-Lautaro, anche se Sanchez scalpita per giocare dal 1′.