Sky – Inter, il Benfica vuole Lazaro in prestito: oggi l’incontro per definire

Fissato per oggi un appuntamento tra la dirigenza del club e il procuratore del giocatore, con l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali l'Inter darà il via libera

C'è molto probabilmente il Portogallo nel futuro di Valentino Lazaro. Il classe '96 non rientra infatti nei piani dell'Inter e potrebbe approdare in una nuova squadra per la prossima stagione. Riporta infatti Gianluca Di Marzio: "Dopo l'addio di Hakimi, prosegue in casa Inter la ricerca un esterno destro che sostituisca il marocchino. Numerosi i profili sondati dal club nerazzurro, che però non prende in considerazione l'ipotesi di trattenere a Milano l'austriaco Valentino Lazaro.