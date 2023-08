Gds – Bento proposto all’Inter: il punto. Ma Sommer resta la priorità

Come anticipato da Fcinter1908.it, all'Inter è stato proposto Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano classe 1999 in forza all'Atletico Paranaense. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, al momento si tratta solo di un'ipotesi perché la priorità dell'Inter è e resta Sommer:

"In attesa di capire il destino di Yann Sommer, portiere svizzero del Bayern e obiettivo numero uno per la porta nerazzurra, ai piani alti dell'Inter è stato offerto Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano dell'Atletico Paranaense. Nato a Curitiba, nello Stato del Paranà, Bento ha 24 anni e arriva da una stagione da titolarissimo con 44 partite (45 gol subiti, 18 clean sheet). Al momento è soltanto un'ipotesi. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2026, è stato offerto all'Inter nelle ultime ore. Da capire come si evolverà la situazione. La priorità resta sempre Yann Sommer"