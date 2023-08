Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, la dirigenza dell'Inter sta pensando a Bento Matheus Krepski per difendere i pali

Nome nuovo per la porta dell'Inter. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, la dirigenza nerazzurra sta pensando a Bento Matheus Krepski per difendere i pali. Primi - seri - sondaggi per il portiere classe 1999 dell'Athletico Paranaense.