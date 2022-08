Bergomi: “Basta paragoni Gosens-Perisic, Dimarco eccezionale. Ok ad Acerbi. Skriniar…”

Skriniar resta e rinnova. Secondo lei è solo una situazione momentanea considerando le richieste societarie e i famosi 60 milioni di attivo sul mercato? I tifosi vedono in lui il futuro capitano…

La cosa andava risolta per il ragazzo, l’ambiente e l’empatia con i tifosi. Era giusto dare un segnale forte per ricompattare l’ambiente. Io penso che se arriva un’offerta superiore ai 60 milioni la devi prendere sempre in considerazione. E devi essere pronto a trovare un sostituto. Skriniar è uno di quei giocatori che danno senso di appartenenza.