A Sky Sport, l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così delle dichiarazioni odierne di Alessandro Bastoni. “Conosco un po’ Bastoni, è sempre così sereno. Lo vedi anche in campo quando gioca nella gestione del pallone, poi bisogna capire cos’hanno dentro davvero i giocatori. Ha ragione il difensore quando dice che non bisogna accontentarsi del pari, ma bisogna pensare a vincere per passare. Ci ha fatto capire che giocheranno allo stesso modo delle prime due partite come concetti di gioco”, le sue dichiarazioni.