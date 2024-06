A pochi minuti dall'inizio della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Croazia, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Come state? Sicuramente non ci aspettavamo neanche noi una batosta del genere, ma penso che ci possa far bene, dalle sconfitte si prende sempre qualcosa. Abbiamo analizzato tanto la gara con la Spagna e sappiamo quello che non dobbiamo ripetere per fare meglio domani".