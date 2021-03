Bergomi: “Il Milan sta tenendo il ritmo. Se togli all’Inter cinque titolari…”

L'ex calciatore dell'Inter ha parlato del momento dei rossoneri e si è soffermato su come è stata composta la rosa

Beppe Bergomi, al club di Skysport, ha parlato del momento del Milan dopo la vittoria contro il Verona. «I rossoneri li ho visti bene. Non voglio insistere sulla profondità della rosa. Cinque giocatori titolari se li togli anche all'Inter, alla Juve, al Napoli, puoi andare in difficoltà. Ma la squadra di Pioli sta tenendo il ritmo con assenze che ha da tempo. Continuo a pensare, come dice Juric, che il Milan è una squadra forte. Perché se dovessi costruire una squadra lo farei in questo modo, con gente che ha intensità, fisicità e velocità. Sono le caratteristiche della rosa del Milan. Forse il Verona tre partite intense così non riesce a reggere», ha detto della squadra milanista.