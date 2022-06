Bergomi: “Dybala? So che è vicino, tratta Marotta. Cessioni? Con la morte nel cuore dico…”

"So che Dybala a breve potrebbe diventare dell'Inter. E' una trattativa che sta portando avanti Marotta in prima persona. Dal punto di vista tecnico, l'argentino non si può discutere. Allargando il discorso al punto di vista tecnico, Dybala dovrebbe giocare con un calciatore dalla fisicità forte. Può giocare anche con Lautaro. L'Inter dovrà fare una cessione eccellente: Bastoni è più difficile da sostituire, come Skriniar. Potrebbe andare via Lautaro se arrivasse anche Lukaku, ma dico questo con la morte nel cuore, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso".