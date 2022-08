Bergomi: “Inter, è mancato Calhanoglu. Vedo nervosismo e impazienza”

Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro a proposito della gara persa contro la Lazio venerdì all'Olimpico

Daniele Vitiello

La prima sconfitta stagionale dell'Inter fa ancora discutere. Ne ha parlato anche Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Beppe Bergomi, la gara di Roma ha evidenziato dei problemi. E le scelte di Inzaghi non hanno convinto.

«Cominciamo col dire che la Lazio ha giocato bene ed è una squadra che dà noia all’Inter. Sarri non ha mai dato la possibilità di andare in profondità, soprattutto a cercare Lukaku. Sulle scelte, se parliamo di Gagliardini, è una soluzione che ci può stare. Io, però, come tattica di principio resto della mia idea: mai snaturare il proprio credo calcistico. La qualità di Calha è mancata, è innegabile».

I cambi hanno inciso?

«Sì, hanno fatto la differenza e non ne faccio una questione di prestazione dei singoli, ma di caratteristiche. Dumfries e Lukaku anche quando non sono in partita, col risultato in bilico devi sempre tenerli dentro perché costringono la difesa avversaria a stare bassa e in allarme. Con la loro uscita, la Lazio si è alzata di venti di metri».

Cos’altro non l’è piaciuto?

«Continuo a vedere nervosismo e impazienza, questo non va bene. L’Inter deve essere in grado di leggere i momenti, non può pensare di dominare ogni gara per 90’, quando non c’è spazio bisogna abbassarsi, rinunciare al possesso palla per fare uscire gli avversari. Come ha fatto la Lazio, come sapeva fare l’Inter di Conte».