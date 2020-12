Bergomi: “Devo dire una cosa controcorrente sull’Inter: rispetto alle altre…”

Beppe Bergomi, ospite di Sky Sport, ha parlato anche dell’Inter di Antonio Conte. Questo il suo pensiero sui nerazzurri reduci da cinque vittorie di fila in campionato e lontani soltanto un punto dalla vetta: “L’Inter è cambiata molto rispetto all’inizio di stagione. Conte ha provato a cambiare qualcosa, non era Eriksen il titolare sulla trequarti, ma la squadra non trovava equilibrio e prendeva sempre gol. So di dire una cosa controcorrente: l’Inter non ha la stessa qualità delle altre. Non ha i giocatori di Roma, Milan e Napoli e ad esempio contro la squadra di Gattuso si è visto in campo. Per quello Conte è bravo a mettere insieme i giocatori e a farli rendere al massimo: se riesce anche a trovare l’equilibrio difensivo può andare lontano”