Bergomi: “Inter, Skriniar crea identità. Squadra forte, ma manca una cosa”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della vittoria nerazzurra a Lecce: "L'Inter ha iniziato come ha finito, giocava quel calcio: ha bisogno di lavoro, ha gente molto fisica e serve più tempo. Abbiamo sottolineato il suo gioco rispetto a Conte: ma in questo momento deve essere più paziente. Quando la partita si è sporcata ieri dopo l'intervento su Lautaro, si sono spazientiti e non hanno più giocato il loro calcio. L'Inter rimane forte, ha perso l'unico che saltava l'uomo e ha messo dentro uno che attacca la profondità. E' forte, ma manca l'uomo che crea superiorità. Mercato? Devi mettere una linea temporale, non puoi andare oltre. Skriniar crea identità come Barella, Bastoni e Lautaro".