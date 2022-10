Bergomi: “Inter, è ora di dar fiducia a Onana. Sempre difeso Handanovic, ma…”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport è tornato sul successo dei nerazzurri di martedì contro il Barcellona: "Quando rinnovano il contratto a un allenatore per evitare che rimanga con un solo anno e questo possa influenzare i calciatori... Io ho sempre giocato senza sapere quanti anni di contratto avessero Trapattoni, Bersellini, tutti i miei allenatori. Gioco per me stesso, ma anche per i compagni: questo deve essere il messaggio. Il calcio è un gioco di squadra, senza gruppo i risultati non li ottieni. L'Inter ha saputo soffrire: basta questo. Prima era impaziente, non aveva voglia di soffrire, di portare a casa un risultato, e quando le cose non venivano andava subito in difficoltà. Questa è una rosa imperfetta: diciassettesima per tiri tentati, non riesce a ripartire perchè non ha attaccanti veloci. Devi saper soffrire, e aspettare che rientrino determinati giocatori.