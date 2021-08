Bergomi: “Ho aderito volentieri a Interspac. Lukaku? Sapevo di 100mln da prima di Euro2020”

Tanta amarezza. Beppe Bergomi non nasconde il dispiacere per la difficile situazione che sta vivendo l'Inter

Tanta amarezza. Beppe Bergomi non nasconde il dispiacere per la difficile situazione che sta vivendo l'Inter , alle prese con tante cessioni eccellenti e con un futuro societario in bilico. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex capitano nerazzurro ha detto:

"C’è amarezza sicuramente. Dopo tanti anni di sofferenza, si pensava di poter pianificare un futuro migliore. Purtroppo le avvisaglie c’erano: il mancato rinnovo di Conte, le dichiarazioni di Oriali che ha annunciato come la situazione fosse peggiore di quel che sembrava; e poi la spaccatura fra proprietà e prima squadra. Questa offerta del Chelsea da oltre 100 milioni la conoscevo già da prima degli Europei. Sono arrivati a 115? Diventa difficile dire di no: io non me la prenderei con il ragazzo. Adesso però vediamo se questa squadra si potrà rinforzare con gli introiti delle cessioni.