Bergomi rivela: “Sabatini? Provò a riportarmi all’Inter. Lo incontrai e…”

L'aneddoto rivelato dall'ex capitano nerazzurro ora opinionista per Sky Sport

Queste le sue parole: "L'ho incontrato due volte in una camera d'albergo negli anni in cui è stato all'Inter. Ha voluto conoscere la mia situazione, voleva capire perché non fossi ancora in nerazzurro. Ha provato a riportarmi all'Inter, ma non ci è riuscito", ha chiosato sorridendo la storica bandiera dell'Inter".