Inter, idea Bernardeschi. CdS: “In passato saltato scambio con Perisic. Ora…”

L'esterno della Juventus è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato: ecco come potrebbe finire nel mirino dei nerazzurro

Fabio Alampi

Una delle priorità dell'Inter è quella di trovare un accordo con Ivan Perisic: l'esterno croato è in scadenza di contratto a giugno, le sue prestazioni non lasciano alcun dubbio alla dirigenza nerazzurra e a Inzaghi, ma le sue richieste economiche al momento vengono considerate eccessive. Per questo motivo i vertici interisti sono pronti a guardarsi intorno: preso Gosens a gennaio, servirebbe un'alternativa. Il Corriere dello Sport propone un nome anch'esso libero a zero tra pochi mesi: Federico Bernardeschi. Un giocatore il cui destino avrebbe già potuto legarsi a quello di Perisic in passato:

"In caso di addio, un'opzione da tenere presente è quella di Bernardeschi che non rinnoverà con la Juventus. Sull'out sinistro l'Inter ha, pronto per essere lanciato, Gosens e l'azzurro sarebbe una validissima alternativa. Era già stato cercato quando Conte sedeva sulla panchina nerazzurra, proprio nell'ottica di uno scambio con Perisic (che il primo anno e anche all'inizio del secondo Antonio non "vedeva" come esterno), ma non se ne fece di niente. Adesso Federico potrebbe essere di nuovo accostato al club di Zhang. Dipenderà da come andrà a finire con Ivan. Magari nel frattempo Berna si sarà già accasato. Se ciò invece non succederà, partirà una chiamata a Pastorello, nuovo agente dell'esterno".