Così l'ex nerazzurro: "Carboni? Se è vero che De Zerbi lo apprezza molto, io sono sicuro che un allenatore come lui è una garanzia per poter crescere"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Nicola Berti, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del futuro di Valentin Carboni: «Parliamo di un talento cristallino, fosse per me lo terrei per tutta la vita all’Inter. Però allo stesso tempo bisogna essere obiettivi, facendo un ragionamento anche sull’organico attualmente a disposizione di Simone Inzaghi».