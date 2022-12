Betis-Inter, formazioni UFFICIALI: Mkhitaryan nuovamente a supporto di Dzeko

I nerazzurri affrontano la formazione spagnola in un nuovo test amichevole prima della ripresa del campionato

Nuova test match per l'Inter, che affronta gli spagnoli del Betis Siviglia. I nerazzurri scendono ancora una volta con il 3-5-1-1 già visto all'opera contro il Salisburgo, con Mkhitaryan a supporto dell'unica punta Dzeko. A sinistra nuova chance per Gosens, con Dimarco inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 18.