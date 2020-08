Biasin: “Allegri contattato, attende un cenno. Inter delusa da Conte: è probabile che…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha illustrato lo scenario riguardante il futuro della panchina dell’Inter in attesa del confronto decisivo di oggi tra Antonio Conte e Steven Zhang: “La società, come è ovvio che sia, più che arrabbiata è delusa da Antonio Conte: non si aspettava l’uscita dell’altra sera e non capisce perché si sia arrivati al punto di rottura (o quasi). Oggi chiederà a Conte “Antò, dicci la verità, che problema c’è? Perché a dirla tutta non lo abbiamo realmente capito”. E a quel punto toccherà all’allenatore fare un passo verso il club che lo ha portato a Milano solo un anno fa.

Se Conte sarà conciliante allora si andrà avanti tutti assieme, se invece pretenderà mari e monti… allora sarà addio. L’idea del club è chiara. Investire ancora, ma con logica. Quella del tecnico è differente: se si vuole far meglio di quest’anno servono questo, quello e quell’altro giocatore. Conte, in definitiva, pensa che per vincere sia necessario cambiare di molto la rosa, la società risponde dicendo che è doveroso fare degli innesti, ma in periodo post-covid non si può pretendere la luna.

Lo scenario più probabile è che il tecnico rimanga sulle sue posizioni. A quel punto toccherà trovare un accordo. L’esonero è escluso per evidenti motivi (il club non butterà dalla finestra 30 milioni lordi di ingaggio), così come è difficile credere che il tecnico rinunci al suo contrattone. Toccherà ragionare su una buonuscita, sempre che Conte non capisca che il bene dell’Inter (ma anche e soprattutto il suo) sarebbe proseguire lungo il percorso tracciato quest’anno.

Ma, dicevamo, all’Inter non hanno gradito determinate uscite e in qualche modo si sono già mossi. Allegri è stato contattato e attende un cenno, l’idea di poter vincere anche in nerazzurro – dopo lo scudetto al Milan e i cinque alla Juve – lo alletta al punto da aver messo in secondo piano il corteggiamento del Paris Saint Germain (che esiste ed è “ricco”).

Morale, l’Inter vuole risolvere la questione in fretta e in maniera definitiva, dove “definitiva” significa con i doverosi sorrisi e la reale convinzione. Per capirci, la cosa peggiore sarebbe decidere di proseguire insieme per ragioni contrattuali e con il rischio di ritrovarsi ancora una volta a sbraitare sulla pubblica piazza, che poi è tutto quello che vuole escludere per sempre – e giustamente – il presidente Zhang”, conclude.