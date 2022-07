Biasin: “Antun ha tentennato, ora forse si mangia le mani. Dybala-Inter, faccio fatica a…”

"L'Inter aveva la volontà di arrivare a Dybala. Poi è diventata concreta la possibilità Lukaku e l'Inter ha preso Lukaku. Questa cosa ha spiazzato l'agente di Dybala, che ha tentennato troppo e ora forse si sta un po' mangiando le mani. Ora l'Inter deve vendere Sanchez e sta provando a liquidarlo ma non sarà semplice. Deve vendere Pinamonti e per arrivare, eventualmente, a Dybala, con cui Marotta ha ancora un accordo di qualche genere, devi augurarti che uno tra Correa e Dzeko riceva offerte. Ma loro non vogliono andare via. E quindi faccio fatica a trovare lo spazio per Dybala. In questo momento sembra parecchio difficile anche perché non credo che Dybala possa aspettare agosto per entrare in qualche squadra".