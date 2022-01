Biasin: “Scamacca all’Inter? L’arrivo di un 9 comporterebbe l’addio di…”

Così il giornalista: "Io credo che davanti, oltre a Scamacca, che è certamente un obiettivo, ci siano ragionamenti anche su altri attaccanti"

Intervenuto in collegamento con TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter e del futuro centravanti per i nerazzurri: "Io credo che davanti, oltre a Scamacca, che è certamente un obiettivo, ci siano ragionamenti anche su altri attaccanti: ma non chiedetemi i nomi perché non li so. E credo anche che l'eventuale, ma quasi sicuro, arrivo di un 9 che deve dare una mano a Dzeko e che diventerà il titolare, comporta l'uscita di Sanchez e di Caicedo, a meno che non si dimostri in un fenomeno in questi cinque mesi".