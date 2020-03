Coronavirus, Biasin all’attacco della Uefa: “Svegliati altrimenti…”

“Prendono decisioni una partita alla volta: “Questa a porte chiuse, questa no, questa boh”. Ragionano come se il problema non fosse già continentale. Uefa SVEGLIATI e rinvia l’Europeo altrimenti non finirà nulla: campionati (tutti), coppe, niente di niente”. Così Fabrizio Biasin ha commentato l’indecisione della Uefa, che sembra voler valutare eventuali rinvii di partite solo caso per caso.