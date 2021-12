Biasin: “Brozovic, incontro prima di Natale. Nandez? Ecco la posizione Inter”

Il punto dal giornalista sul mercato nerazzurro, tra il rinnovo di Marcelo Brozovic e il possibile arrivo di Nahitan Nandez

Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza dell'Inter per garantire il miglior futuro possibile al club. Fabrizio Biasin, giornalista, ha aggiornato su Twitter in merito a diverse questioni di mercato aperte in queste ore in casa nerazzurra: "Brozovic, l’incontro con l’entourage del giocatore è previsto poco prima di Natale. Nandez, nessuna possibilità. L’Inter ha 6 mezzeali (Barella, Calhanoglu, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi) e ritiene di essere piuttosto coperta nel ruolo"