Biasin: “Inter? Ognuno va per conto suo, non va bene. Secondo me da tempo ad Appiano…”

"Vedo troppi musi lunghi nell'Inter e questo mi piace molto poco. Le parole di Inzaghi? Sinceramente, dopo la partita contro il Bayern, non mi interessa molto quello che sento, ma quello che vedo in campo. Voglio vedere un altro atteggiamento, a partire dalla partita contro il Torino. Guardando la gara contro il Bayern dal vivo ci si rendeva conto di una differenza quasi insormontabile. I tedeschi hanno sempre avuto il controllo, cosa mai accaduta all'Inter di Inzaghi. In estate si è parlato troppo di giocatori che avrebbero potuto lasciare e questo ha lasciato il segno. Giusto parlare di Inzaghi, che deve dare una svolta caratteriale, prima ancora che tattica. Ma è giusto pretendere qualcosa anche dai giocatori, perché l'anno scorso hanno dato qualcosa in più che quest'anno per adesso non si è visto. Non mi dà fastidio la rabbia, dopo 3 sconfitte in 6 partite sarebbe strano il contrario. Quello che mi dà fastidio è non vedere unità: ognuno sembra andare per conto suo e questa cosa non mi piace. Dai giocatori pretendo l'atteggiamento giusto e non l'ho visto contro il Bayern. Questa cosa va risolta, anche con le cattive. Secondo me da troppo tempo ad Appiano gira troppo la carota".