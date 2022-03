Biasin: “Dybala all’Inter? No, il club prenderà un buon 9: magari questo nome”

Così il giornalista sul mercato nerazzurro e sulle voci che vorrebbero Paulo Dybala all'Inter la prossima stagione

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, dando un aggiornamento sulla questione legata al futuro di Paulo Dybala: "Nei giorni passati si è parlato assai di un possibile tentativo targato Marotta di portare ad Appiano il buon Dybala, con un’offerta da 7.5 milioni + bonus per 5 anni. Ebbene, anche questa cosa rasenta l’utopia. L’Inter l’estate prossima non farà follie, proverà a prendere un buon numero 9, magari Scamacca, ma guai a illudersi che siano tornate le vacche grasse e guai soprattutto a pensare che ci sia spazio per ingaggi vicini ai dieci milioni. Non scherziamo".