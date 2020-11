Biasin: “Eriksen, arriva la decisione corretta anche se in ritardo. Ma consentitemi di dire…”

Fabrizio Biasin si sbilancia sul futuro di Christian Eriksen, dopo le dichiarazioni del centrocampista arrivate dalla Danimarca. Il futuro dell’ex Tottenham all’Inter sembra ormai segnato. Il feeling con Antonio Conte non è mai scattato e le ultime, reiterate panchine sembrano la pietra tombale sull’avventura di Eriksen a Milano.

Ne è convinto anche Biasin, che commenta così.

“O ci credi e lo fai giocare davvero o non ci credi e te ne privi. Entrambe le soluzioni sono legittime, la via di mezzo non ha senso. Con Eriksen si arriverà a prendere una decisione corretta dopo qualche mese di troppo. Consentitemi una postilla: io avrei scelto la prima”.