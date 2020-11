Altro sfogo di Eriksen, l’Inter piomba su un vecchio obiettivo: scambio col PSG? Ma Conte vuole…

L’ultimo sfogo di Christian Eriksen è arrivato ieri sera. Il centrocampista ex Tottenham è tornato a parlare dal ritiro della Danimarca della situazione di disagio che sta vivendo in nerazzurro e del rapporto tutt’altro che semplice con Antonio Conte, che non riesce a inserirlo nel suo scherma tattico dopo oltre 10 mesi dall’arrivo del classe 1992 dagli Spurs. Una situazione difficile e un futuro sempre più in bilico, come ha ammesso lui stesso: la permanenza in nerazzurro è tutt’altro che scontata.

Continuano a tenere banco alcune voci sull’interessamento del Paris Saint-Germain, ancora sulle tracce di Eriksen. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, torna in orbita Inter il nome di Leandro Paredes, centrocampista classe 1994 che ha vestito in Italia le maglie dei Chievo, Empoli e soprattutto Roma. “Era venuta fuori la sua candidatura come ‘conguaglio’ per abbassare il prezzo di Mauro Icardi, poi come parziale contropartita quando il Psg si era informato per Milan Skriniar, fino all’ipotesi di uno scambio con Marcelo Brozovic. Adesso sull’altro piatto della bilancia per i parigini andrebbe Eriksen” scrive la Rosea.

Dall’altra parte c’è sempre la volontà di Conte di Arrivare a N’Golo Kanté. Una speranza, quella del tecnico nerazzurro, alimentata dalle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, che parlano di un possibile addio del centrocampista francese al Chelsea. Su Kanté c’è anche il Manchester United, ma il possibile addio di Eriksen potrebbe fornire a Marotta e Ausilio il tesoretto giusto per andare all’assalto del pupillo di Conte.