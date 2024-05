Il noto giornalista Fabrizio Biasin in collegamento con IoTifoInter IoTifoInter ha parlato anche del futuro di Joaquin Correa: “Correa? Rientra a Milano, ma difficilmente potrà far parte del gruppo dell’Inter per la prossima stagione. Il tentativo delle parti sarà di trovare una nuova sistemazione. Un ritorno in Argentina è una possibilità, ce ne sono altre, si cercherà una sistemazione fuori dall’Inter. Tenendo in considerazione che andrà a scadenza, quindi bisogna ragionare su una cessione e non su un prestito”.