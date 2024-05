Il punto sul futuro dell'argentino: nelle prossime settimane il club lavorerà per trovargli una sistemazione definitiva

Il futuro di Joaquin Correa sarà uno dei nodi da risolvere nel prossimo mercato dell'Inter. Di rientro dall'esperienza al Marsiglia, l'argentino non intravede alcuno spiraglio di rimanere a Milano. Come finirà allora? La dirigenza si metterà presto al lavoro. E, per la Gazzetta dello Sport, ci sono già delle piste: