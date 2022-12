Biasin: “Hakimi all’Inter? Vale tutto, ma non è credibile. 0 possibilità perché…”

Le parole del giornalista: "Non esiste una possibilità del genere. Io credo che in questo momento, in assenza di notizie di mercato, vale un po' tutto"

Marco Astori

Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così l'indiscrezione relativa ad un possibile ritorno di Achraf Hakimi all'Inter: "Non esiste una possibilità del genere. Io credo che in questo momento, in assenza di notizie di mercato, vale un po' tutto, anche questa che è una cosa non credibile. Se poi uno vuole crederci perché è successo con Lukaku...

Sono storie completamente diverse: Hakimi sarebbe rimasto volentieri, ma è in una squadra che gli dà 8 milioni. Non c'è uno spiraglio per ragionare su una cosa del genere. Lukaku era in rottura totale, Hakimi dice che vuole bene all'Inter, ma non gli fa schifo il Psg: lui preferiva giocare come giocava all'Inter, ma gioca con Messi, Mbappé e Neymar e ha un contratto lungo".