Biasin: “Hakimi-PSG, manca poco. Per l’Inter quantomeno una consolazione”

Si avvicina il momento dell'addio al club nerazzurro del laterale marocchino

Sembra ormai questione di tempo per l'addio definitivo tra l'Inter e Hakan Calhanoglu. Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma la trattativa è in fase avanzata e presto potrebbero giungere nuovi sviluppi. L'ultimo aggiornamento arriva da Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter: "Per ora l'offerta del Psg per Hakimi è di 60+bonus, l'Inter aspetta quella da 70. Insomma, manca poco. C’è un solo modo per alleviare, anche solo minimamente, la cessione di un grande giocatore: l'incasso. 70 milioni, nel mercato dei parametri zero, sono quantomeno una consolazione".