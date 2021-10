Biasin: “Inter, niente cessioni. Anzi. A gennaio 2 acquisti che saranno…”

L'approfondimento del giornalista a proposito della strategia nerazzurra dopo la chiusura dell'ultimo bilancio

Ha provato a rispondere Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Libero: "I tifosi dell’Inter devono aspettarsi altre sanguinose cessioni? Non è detto, anzi. Già a partire dal mercato di gennaio si ragiona su nuovi inserimenti per rafforzare l’organico di mister Inzaghi. Capiamoci, non arriveranno i Messi e gli Haaland, ma un paio di pedine, per così dire, “funzionali”".