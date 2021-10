Bilancio Inter ‘viziato’ da Conte, Nainggolan e Joao Mario: quanto costano gli addii

I conti dell'Inter peggiorati a causa di alcune spese straordinarie che nel prossimo bilancio non ci saranno

Approvato il bilancio dell'Inter con un rosso di 245 milioni, cifra record, ma conti influenzati dalla pandemia e da alcune spese straordinarie che già nel prossimo bilancio non ci saranno più . Nel prossimo esercizio il club godrà anche delle plusvalenze delle cessioni di Lukaku e Hakimi.

"Solo una stagione fa l’Inter chiudeva a -102 milioni e i 144 circa di perdite aggiuntive si spiegano, in parte, con una grossa mancata entrata, una voce sempre più decisiva per la vita dei club italiani. Per questo esercizio latitano le plusvalenze, mancano quei 61 milioni registrati nel 2019-20 grazie soprattutto alla cessione di Icardi al Psg (47). Il resto lo fanno altri costi sparsi, alcuni “obbligati” e altri figli di precise scelte. L'Inter, ad esempio, ha voluto privarsi un anno prima della scadenza di Joao Mario e Nainggolan, ritenuti fuori dal progetto tecnico, e questo ha causato una svalutazione di 15 milioni", spiega La Gazzetta dello Sport.