Biasin: “Inter, ecco l’aspetto più preoccupante. Inzaghi? Pretendiamo che…”

L'analisi del giornalista: "Si percepisce un limite nell'Inter vice-campione d'Italia. E non è nella fase difensiva"

Marco Astori

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Si percepisce un limite nell'Inter vice-campione d'Italia. «Non ti sfugge niente», direte voi. Il limite più grande, però, non è nella fase difensiva. Per carità, quello è ben evidente, perché di tre pere (vedi Lazio) in tre pere (vedi Milan) non si va certo lontano, ma a preoccupare è soprattutto l'atteggiamento. Anzi no, la personalità. L'Inter di questo inizio stagione difetta terribilmente di personalità e questa cosa è allo stesso tempo imprevedibile e inaccettabile.

"Imprevedibile" perché dalla vittoria dello scudetto in avanti i nerazzurri avevano in più occasioni mostrato consapevolezza, quella di chi sa gestire i momenti buoni e venir fuori da quelli difficili. "Inaccettabile" perché senza quella - la personalità - non vai lontano neppure contro l'FC Antartide, squadra da sempre molto sotto organico. Nei 90 e più minuti contro il Milan il solo Brozovic non ha palesato alcun timore reverenziale, gli altri - chi più chi meno - sono parsi timidi, impauriti, mollicci. Anche Inzaghi ha dato la stessa impressione e questo, converrete, è l'aspetto più preoccupante. Due sconfitte in altrettanti scontri diretti sono una mazzata sulle ambizioni dei nerazzurri, puniti dalle distrazioni e pure dai cambi tardivi.

Ecco, sì, altri due interisti ieri hanno mostrato la cosiddetta cazzimma, sono Dzeko e Mkhitaryan, giocatori d'esperienza che ieri avrebbero meritato più spazio. Per carità, scriverlo a bocce ferme è di una comodità estrema, ma è anche vero che da chi sta in panchina si pretende una capacità di "capire" il match superiore a «sto perdendo 3-1, quasi quasi faccio dei cambi». Da questo punto di vista mister Pioli sta dando lezioni a tutti i suoi colleghi. E dire che fino a un anno fa lo trattavano tutti come un gattino sotto al temporale («poverinooo!»). Poverino niente, Pioli è tecnico con i controcazzi perché trova rimedi nelle difficoltà e dà valore a ogni singolo giocatore. Al momento questa cosa non la sanno fare né Inzaghi, né tantomeno Allegri (ma questa è un'altra storia)".